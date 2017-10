بالفيديو.. 50 عامًا.. علي نجاة جون ماكين من صاروخ سوفيتي

احتفل السيناتور جون ماكين أمس الأحد، بمرور 50 عامًا علي نجاته من الموت عقب إسقاط طائرته الهجومية في فيتنام بصاروخ سوفيتي عام 1967، لكنه تمكن من القفز بمظلته، ووقع في أسر الفيتناميين.

وكان الطيار جون ماكين، قد شارك في الإغارة على محطة لتوليد الكهرباء في المدينة، وأسقطت طائرته بواسطة صاروخ سوفيتي مضاد للطائرات، وقد نجا من الموت بأعجوبة بعد أن قفز بمظلته وهبط في بركة صغيرة في قلب هانوي، وأصيب بجروح خطيرة وفقد وعيه.

وقضى ماكين في الأسر خمس سنوات طوال، وعاد إلى بلاده حيث مر بدورة إعادة تأهيل صحي طويلة من أجل أن يعود إلى عمله، وبعد 8 سنوات خرج من الخدمة العسكرية، وانتخب عام 1982 عضوا في مجلس النواب.

وقال ماكين عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل ” تويتر ” بمناسبة مرور نصف قرن على إسقاط طائرته فوق فيتنام، أنه يعد خدمته العسكرية هناك ” شرف كل حياته ” .

يذكر أن جون ماكين ” 81 عاما ” ، وهو أحد قادة الحزب الجمهوري، ويترأس لجنة القوات المسلحة، وكان ترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عامي 2000 و2008، لكنه لم ينجح.

Hard to believe 50 years ago today my plane was shot down in Vietnam. The honor of my life was to serve in the company of heroes in Vietnam. pic.twitter.com/UhKff5HYzP

— John McCain (@SenJohnMcCain) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧