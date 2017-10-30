المعهد التقني للبترول يفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم

خالد الضبيبي(صدى):

فتح المعهد التقني لخدمات البترول، باب التسجيل لبرنامج الدبلوم (سنتين)، في فرعيه بالدمام والخفجي، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكد المعهد في بيان، أن التسجيل بدأ أمس الأحد 29 أكتوبر الساعة الثامنة صباحا، وينتهي يوم الأربعاء 8 نوفمبر الساعة الثالثة عصراً، عبر الموقع الإلكتروني من هنا في مراكز تدريب المعهد في كل من مدينة الدمام والخفجي ” .

ينتهي التدريب بالتوظيف في إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت ” ، ويحصل المتدرب في المعهد، على عدد من الامتيازات، منها التأمين الطبي، وسكن داخلي مؤثث ووسائل نقل، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن مكافأة شهرية أثناء التدريب قدرها 3000 ريال كحد أدنى، كما يحصل المتدرب في نهاية فترة التدريب على دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.