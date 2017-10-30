شرطة دبي تنقذ فتاة حبسها والديها لمدة يومين

دبي(صدى):

استنجدت فتاة بالشرطة في دبي عبر رسالة خاصة على إنستجرام، أفادت فيها أن والديها أغلقا باب غرفتها عليها منذ يومين، موضحة اسمها وعنوان سكنها طالبة المساعدة.

وفور تلقي عمليات شرطة دبي بلاغ الفتاة التى تبلغ من العمر 16 عاماً محتجزة، وأفادت أنها من قبل والديها في غرفة داخل منزلهم منذ يومين، كما تم منعها من الذهاب للمدرسة، توجهت الشرطة للعنوان المذكور وتم التواصل مع الأم التي تبين أنها من جنسية خليجية.

وأكدت الأم عقاب ابنتها بهذه الطريقة وطلب منها التوجه والأب إلى شرطة دبي للمراجعة في نفس اليوم، وبالفعل تم استقبالهما وأقرا أنهما قاما بأخذ الهاتف والأجهزة المحمولة الأخرى من الفتاة عقاباً لها لأنها تغيبت عن مدرستها بدون علمهما وخرجت مع صديقاتها وأنها اعتادت على ذلك، وتم نصح الفتاة بالانصياع لنصائح الوالدين، فيما تم توقيع الأبوين على تعهد بعدم تكرار الأمر.