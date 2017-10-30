ترامب يدعو المشككين في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية بالتركيز مع كلينتون

واشنطن(صدى):

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاتهامات الموجهة إليه حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنه لا تواطؤ مع روسيا، داعيا المدعين للتركيز على منافسته السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون.

ورفض ترامب الاتهامات الموجهة لثلاثة من مستشاريه في حملته الانتخابية، معبرا عن غضبه الشيد جراء ذلك، وكذلك الكشف عن توجيه اتهامات رسمية للعضو السابق في حملته جورج بابادوبولوس بعد أن اعترف قبل أسابيع بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بخصوص صلاته بروسيا.