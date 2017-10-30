فهد الهريفي يعلن دعمه لرئيس النصر السعودي

نواف السالم(صدى):

أعلن فهد الهريفي، لاعب النصر السعودي السابق، دعمه للأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، كما طالب الجماهير بالالتفاف حول الكيان في هذه المرحلة.

وقال الهريفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” سأقوم قريبًا بزيارة لأخي الأمير فيصل بن تركي في مقر النادي، سأكون قريبا منه، وستشاهدون ما يسركم ” .

وتابع: ” ما تغيرنا، بل تغير واقعنا للأفضل، نحن الآن في الطريق الصحيح ” .

وكان تركي آل الشيخ، قد أثنى على جهود رئيس النصر، خلال مؤتمر صحفي أمس، لما يقدمه من دعم مالي للنادي، وقيادة الفريق إلى تحقيق البطولات.

ويذكر أن فهد الهريفي عُرف بمواقفه المعارضة لرئيس النصر طوال الفترة الماضية، وكان من أشد المنتقدين لسياسته في إدارة النادي السعودي.