مدير جامعة أم القرى يقف على أعمال اللجنة الفنية بمشروع تهيئة بئر زمزم

حسين العلي(صدى):

وقف معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية على مشروعات توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم ، على أعمال وسائل السلامة بمنطقة مشروع تهيئة بئر زمزم ، و المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم ، يرافقه رئيس اللجنة الفنية الدكتور فيصل وفا ، وعدد من مسؤولي اللجنة من المهندسين العاملين في الميدان.

وثمن معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية على مشروعات توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة الدكتور بكري بن معتوق عساس الاهتمام والثقة والدعم الذي تحظى به اللجنة من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لتوفير ومتابعة متطلبات السلامة لجميع مشروعات المسجد الحرام من أجل سلامة وراحة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ، كما ثمن حرص وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، مشيداً بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأعمال اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية أكملت كافة استعداداتها والذي تم وضع خطط للعمل المطلوب من مهندسي اللجنة.

وبين معاليه أن اللجنة تقوم بأعمالها على مدار 24 ساعة من خلال تجنيد أكثر من 60 مهندساً من الكوادر السعودية في منطقة المشروع لمتابعة وسائل السلامة ،ورصد الملاحظات خلال فترات العمل و ومتابعة الاجراءات المتخذة تجاهها ، وكذلك تقوم بتقديم برامج توعوية بالطريقة الآمنة للقيام بالأعمال والمخاطر المحتملة ، مؤكداً أن مشروع تهيئة بئر زمزم ، والذي تشرف اللجنة الفنية لمشروعات المسجد الحرام والعناصر المرتبطة به على توفر اشتراطات وسائل السلامة من خلال فترات عمل تصل إلى 208 أيام موزعه على 3 مراحل ، مشيراً أنه تم إقامة أكثر 300 دورة تدريبية أستفاد منها 4 الاف طالب من متدربي التدريب الصيفي من الجامعات السعودية الذي تنظمه اللجنة سنوياً .

بعد ذلك أجتمع معالي مدير الجامعة مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية ، ودشن معاليه مواقع اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم برامجها التوعوية من خلالها .