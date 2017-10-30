هاني مسهور: استهداف عناصر الحرس الإيراني دلالة على وجود الحرس الثوري وحزب الله

فهمي محمد(صدى):

كشف المحلل السياسي والكاتب اليمني ” هاني مسهور ” أن الدعم الإيراني العسكري للحوثيين لم يقتصر على تهريب السلاح بل يصل إلى التدريب والتخطيط العسكري لأن المشروع الإيراني يعمل على تهديد أمن وسلامة حدود المملكة .

وأضاف مسهور أن استهداف طائرات التحالف لثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني والذين يعملون كخبراء عسكريين وقتلتهم في غارة جوية في أحد المواقع بمحافظة حجة الحدودي دلالة على وجود عناصر من الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني .