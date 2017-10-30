ملك البحرين يعتذر عن عدم حضور أى قمة تحضرها قطر

طلال الضوي(صدى):

اعتذر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن عدم حضور البحرين أى أى قمة أو اجتماع خليجى تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول.

كشف ذلك نبيل الحمر المستشار الإعلامى للملك، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلا: ” الملك يؤكد أن قطر مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون “.

وتابع: ” الملك يؤكد أن قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التى قام عليها مجلس التعاون ” ، مضيفا: ” الملك يعلن أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتأم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة”.