ملك البحرين يعتذر عن عدم حضور أى قمة تحضرها قطر
اعتذر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن عدم حضور البحرين أى أى قمة أو اجتماع خليجى تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول.
كشف ذلك نبيل الحمر المستشار الإعلامى للملك، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلا: ” الملك يؤكد أن قطر مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون “.
وتابع: ” الملك يؤكد أن قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التى قام عليها مجلس التعاون ” ، مضيفا: ” الملك يعلن أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتأم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة”.
ضيف[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 26 دقيقة
من حقك طال عمرك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36848 ] نشر منذ 3 دقائق
كفو ياالحبيب ,, عداك العيب ياابن عيسى لاهنت يا جلالة الملك ,,