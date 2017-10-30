بالصور.. منصور بن مقرن يفتتح مشروع حديقة و ممشى مروج أبها

محمد بن طحيطح (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير يفتتح مساء اليوم الاثنين حديقة المروج بمدينة أبها في حي المروج وبحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي وعدد من المسئولين بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بأن حديقة المروج تعد من أهم المشروعات الخدمية في المنطقة ، والتي من شأنها أن تخدم سكان الحي والزوار .

وأضاف قائلا إن حديقة المروج قد نفذت على مساحة تزيد على 94.924م2 حيث يتخللها ممشى بطول قدر بــ 3000 متر تقريباً ، بالإضافة إلى الساحات المطلة على ضفاف وادي المروج .

و أشار القاضي إلى أن المساحات الخضراء في المشروع و التي تضم عدد من الملاعب و المسطحات قدرت بمساحة تجاوزت الــ 1400م2 ، حيث تحتوي على ملعب لكرة السلة وملعبين لكرة طائره بجانب ملعب خصص للكرة القدم ، فيما وضع جسر للمشاة ليربط بين ضفاف وادي المروج و منطقة العاب الأطفال و المسطحات الخضراء و مواقف السيارات .

ويعد هذا المشروع من المشاريع الأنسنة التي تخدم أهالي حي المروج لممارسة الرياضة و رفع الوعي العام للأهمية الرياضة والصحة ، و ذلك بزيادة عدد الممشى في موقع جذاب وقريب من منازل أهالي الحي ويعد ذلك من المشاريع الحيوية التي انتهجت الأمانة عملها وتنفيذها حيث سبق أن تم تنفيذ مشاريع مماثلة في المحالة وال يوسف ووادي أبها والمنسك حالياً ، ولدى الأمانة دراسات لزيادة عدد هذه المشاريع مستقبلاً وذلك لما حققت من فائدة كبيرة ولقيت رضا المواطن وجلبت الفائدة العامة .

فيما أكد القاضي إلى أن الأمانة تواصل جهودها وفق خططها لإنشاء الحدائق في مختلف أحياء مدينة أبها والتي تم تدشينها تباعاً ، حيث ستضاف حديقة المروج إلى أكثر من 10 حدائق جديدة موزعة على مدينة أبها تم افتتاحها مؤخراً.