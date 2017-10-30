” التجارة ” تنهي تحقيق مكافحة الإغراق الهندي

نايف السالم(صدى):

أنهت وزارة التجارة والاستثمار، قضية مكافحة الإغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة دون فرض رسوم.

وقال وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي إن الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية أفضت إلى إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المقام من قبل سلطة التحقيق الهندية دون فرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة، حيث أقامت الجهات المختصة الهندية تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات هذا المنتج لعدد من الدول ومن ضمنها المملكة.

وأضاف الحربي أن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بقضايا المعالجات التجارية والقطاع الخاص يسرع اجراءات إنهاء هذا النوع من التحقيقات ويعزز قدرة المنتجات السعودية للنفاذ للأسواق الخارجية ويحقق المنافسة العادلة في تلك الأسواق.