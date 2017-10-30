بالفيديو.. التاريخ الأسود لشقيقة أمير قطر

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر معارضة قطرية أن المياسة بنت حمد، شقيقة أمير قطردعمها لعصابات نهب الآثار في سوريا والعراق بمساعدة تنظيم داعش.

وقالت المصادر إنها أشترت لوحة نادرة للفنان الفرنسى الشهير بول جوجان بـ210 ملايين دولار وأن نشاطها الثقافى وبناء المتاحف مجرد ستار للقيام بعمليات غسيل أموال.

وأشارت المصادر إلى أنها استعانت بالمهندس المعمارى الفرنسى الشهير جان نوفيل فى بناء المتحف الوطنى القطرى مقابل 434 مليون دولار مضيفاً تقديمها رشاوى فى انتخابات اليونسكو الأخيرة لدعم مرشح قطر حمد الكوارى قبل خسارته.

