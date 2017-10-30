” قطريليكس ” : بالأدلة تورط الدوحة فى حادث واحات الجيزة المصرية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر متخصصة فى تحليل ونشر المواد التى تفضح نظام الدوحة ودعمه للإرهاب، أن هناك عدة أدلة لتورط قطر فى حادث صحراء الواحات البحرية جنوبى الجيزة المصرية والذي راح ضحيته عدداً من رجال الشرطة .

قال موقع ” قطريليكس ” أنه دعم النظام القطرى الحالى للإرهابى هشام عشماوى، الذى خطط للهجوم الغادر، ورحل إلى ليبيا ليتخذ منها ستارا آمنا، وأسس بها تنظيم ” المرابطون ” التابع للقاعدة فى المغرب العربى، وقد كشفت وثيقة أمريكية عن دعم الدوحة لهذا التنظيم، وأنها زودت المتطرفين بأسلحة وسيارات دفع رباعى.

وأوضح الموقع أنه جاءت محاكاة قناة ” الجزيرة ” للعملية الإرهابية بتفاصيل خاصة، وفق خاصية عرض 3d، وهو ثانى الأدلة وتتمثل فى كما كذبت بشأن عدد الضحايا وذكرت أنهم 50 شهيدا بدلا من 16، وبثت تسجيلات مفبركة نفتها وزارة الداخلية بعد ذلك.

وأشار الموقع إلى أن قناة الجزيرة حذفت حوارا أجرته منذ أسبوع مع هشام عشماوى، وهو ما فضحة محرك البحث الشهير جوجل من بعد الحادث الإرهابى، ولكن لأن الموضوعات لا تُحذف من ” جوجل ” .