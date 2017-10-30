  • الإثنين 30

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. تنبيه لأصحاب الكشتات

تنبيه لأصحاب الكشتات




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21717 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يستر والله أحيان نقوم الصباح نشوف أثر زحفها
كانت قريبة مننا
تطلع من اوكارها تدور الماء والدفى
لكني أنصح الي بيكشتون
ياخذون معهم بصل وثوم
يقطعونه ويحطونه حوالين الخيمة
ماتحبه الحييايا وتنفر من ريحته
تشمه من مساااافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *