تنبيه لأصحاب الكشتات

الإثنين 30
أكتوبر
الله يستر والله أحيان نقوم الصباح نشوف أثر زحفها
كانت قريبة مننا
تطلع من اوكارها تدور الماء والدفى
لكني أنصح الي بيكشتون
ياخذون معهم بصل وثوم
يقطعونه ويحطونه حوالين الخيمة
ماتحبه الحييايا وتنفر من ريحته
تشمه من مساااافة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21717 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يستر والله أحيان نقوم الصباح نشوف أثر زحفها
كانت قريبة مننا
تطلع من اوكارها تدور الماء والدفى
لكني أنصح الي بيكشتون
ياخذون معهم بصل وثوم
يقطعونه ويحطونه حوالين الخيمة
ماتحبه الحييايا وتنفر من ريحته
تشمه من مساااافة.