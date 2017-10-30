مسن يتعلم وضع المكياج لهذا السبب

متابعات(صدى):

أثار زوجان مسنان ” جان وبراين ” ، حالة من الجدل والإعجاب بين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، عقب نشر قصتهما التي أظهرت وفاء وحب الزوج لزوجته .

حيث نشر موظف في محل مكياج قصة الزوجين ، مٌشيرا إلى قيامهما بزيارات منتظمة إلى محل بيع مستحضرات ماكياج محلي يعمل به مجاور لبيتهما.. وهدف هذه الزيارة المتكررة ليس شراء علبة مستحضرات تجميل جديدة، إنما تعليم براين كيفية وضع الماكياج لزوجته المسنة التي توشك بأن تصاب بالعمى، حيث لن يكون بمقدورها أن تفعل ذلك بنفسها.

وأكد الموظف، أن جان وبراين ” زوجان رائعان، يعيشان الحياة بكامل الحيوية ” ، واعتبر أن صورة الزوج بجوار زوجته وهو يقوم بوضع الماكياج لها ” تمس القلوب مباشرة ” .