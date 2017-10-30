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    أكتوبر

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  3. مسلحون يفتحون النار على المتفرجين بمباراة لكرة قدم وسقوط قتلى

مسلحون يفتحون النار على المتفرجين بمباراة لكرة قدم وسقوط قتلى




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