4 أمور لا يجب على الزوجة القيام بها عند اكتشاف خيانة زوجها

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية إن خيانة الزوج من الأمور التي يصعب على أي امرأة تقبلها أو حتى التعامل معها على أنها مجرد نزوة عابرة وهي السبب الأول للطلاق والإنفصال في كل المجتمعات. إليكِ الأمور التي لا يجب عليك القيام بها البتة لدى اكتشافك خيانة زوجك وهي:

1- لا تتصرفي وكأن شيئًا لم يحدث

اياك وأن تتصرفي وكأن شيئًا لم يحدث في الوقت الذي تتألمين فيه في داخلك وقد فقدت الثقة بزوجك. من المهم جدًا ان تصارحي زوجك باكتشافك لخيانته وتتناقشا بالأمر لاتخاذ القرار المناسب.

2- لا تدخلي الأطفال بينكما

يجب أن تعي تمامًا أهمية ابقاء الأطفال جانبًا وبعيدًا عن مشكلاتكما فهذه الأخيرة ستؤثر عليهم كثيرًا.

3- لا تدعي أحدًا يأخذ القرار بالنيابة عنك

لا تدعي أحدًا يتدخل ويأخذ القرار بالنيابة عنك سواء من اقرب الناس اليك أو من الأصدقاء الذين تثقين بهم فهذا القرار ومستقبلكما متعلقان بك وبزوجك فقط.

4- لا تلومي نفسك

وأخيرًا، إياك أن تلقي اللوم على نفسك فأنت لست المذنبة بخيانته لك حتى لو لم تكن علاقتكما بأفضل أحوالها، اذ ما من عذر للخيانة. لا تهملي نفسك وحاولي أن تتغلبي على اليأس لتتخطي هذه الأزمة بأي طريقة ممكنة!.