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مقطع فيديو للرقص على الشيلات يثير غضب رواد مواقع التواصل

مقطع فيديو للرقص على الشيلات يثير غضب رواد مواقع التواصل
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مجموعة مقاطع تظهر طلابا داخل أروقة بعض المدارس يتراقصون على إيقاعات شيلات شعرية حملت مديحا مبتذلا وساقت عنصرية قبلية غير محمودة تحت غطاء تربوي مما دعى التربويون بمنعها .

وأوضحت التربوية حصة الجربوع إن دخول الشيلات إلى المدارس تحت غطاء تربوي هو أمر يتعارض مع أهداف وميثاق وزارة التعليم وما تسعى إليه.

وطالبت الجربوع وزارة التعليم بمتابعة ما يعرض في المدارس من شيلات خارجة عن الأعراف التربوية، ويحدد الترفيه ويضع له أهدافا ورؤية وطنية وتربوية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21009 ] نشر منذ 57 دقيقة

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