بالفيديو.. ابنة عمومة بشار الأسد تصفع جنديا وتصفه بـ ” الحيوان “

دمشق(صدى):

صفعت وشتمت ” آية عمار الأسد، ابن عمومة رئيس النظام السوري بشار الأدي، جندياً في جيشه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقريبة بشار وهي تصفع وتشتم جنديا وتصفه بالحيوان، وآيه هي ابنة عمار الأسد هو نائب في برلمان النظام، ويعتبر أحد رؤوس الفساد الكبرى في سوريا.

والتقط الفيديو بتاريخ 26 من الجاري، لدى قيام مؤسسات تابعة لنظام الأسد بتكريم اللاعب إبراهيم عالمة، ويبدو أن المرأة التي اعتدت على الجندي وضربته أمام جميع الحاضرين، كانت تريد الصعود إلى المنصة، فحال الجندي دون ذلك، فحصلت مشادة بينهما انتهت بقيام آية عمار الأسد، بشتمه وصفعه وضربه أكثر من مرة.