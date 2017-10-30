عضو بالشورى يطالب بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات

نايف السالم(صدى):

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ، وقد طالب طالب عضو المجلس، الدكتور حسين المالكي بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لاتصلها الخدمة بجودة عالية.

أما عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل فقد طالبت بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، بينما رأى صالح الخليوي فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.

وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي إلى سرعة استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة.