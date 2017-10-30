كشف حقيقة اعتقال فنان إماراتي على خلفية أغنية له منذ 14 عامًا

أبو ظبي(صدى):

كشفت مصادر أن الأنباء المتداولة عن اعتقال الجهات الأمنية للفنان الإماراتي على بن محمد من قبل غير صحيحة .

وقالت المصادر أن الفنان يتواجد الآن في مقر إقامته بدبي و لا صحة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية غنائه قصيدة لرجل الأعمال المعتقل معن الصانع.

وأشارت المصادر أنه غناها له منذ 14 عاما في حفله خاصة نظمت من قبل رجل الأعمال المعتقل .