انقاذ امرأة وطفليها في حريق داخل شقة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

اندلعت النيران في شقة سكنية نتيجة ماس كهربائي، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ سيدة عربية وطفليها كانا محتجزين في شقتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبد العزيز الشمري أنه في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ١٠-٢-١٤٣٩ ورد بلاغ يفيد بنشوب حريق في شقة بحي النسيم بمدينة تبوك.

وأضاف النقيب الشمري أنه وعلى الفور تم تحريك فرق الاطفاء والانقاذ اللازمة للموقع وعند الوصول وجد الحادث وهو عبارة عن اندلاع حريق في شقه في الدور الارضي بمبنى مكون من ثلاث طوابق واتضح وجود عائلة محتجزة مكونة من ثلاثة اشخاص (امرأة -وطفليها) من الجنسية العربية.