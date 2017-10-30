بالفيديو.. مسنة عمرها 98 عاما تتكفل برعاية ابنها 80 عاما

لندن(صدى):

قررت مسنة بريطانية تدعى آدا كيتينج (98 عامًا)، الانتقال للعيش في إحدى دور الرعاية بمدينة ليفربول لكي ترعى ابنها البالغ عمره 80 عاما، والذي تتطلب حالته الصحية مزيدًا من الاهتمام والرعاية.

ولم يتزوج الابن توم طوال حياته وقضى معظم عمره بجوار والدته؛ حيث يقضيان أغلب الوقت في التباري بالألعاب المسلية ومشاهدة المسلسل الإنجليزي إميرديل التي تصل حلقاته إلى 7919 حلقة، إلى أن دخل دار موس فيو للرعاية عام 2016.

وتقول الأم ” في المنزل، كنت ألقي عليه التحية قبل النوم وفي الصباح الباكر بغرفته في البيت. وكنت عندما أخرج لمصففة الشعر في النهار ينتظرني بفارغ الصبر ليستقبلني بالعناق “، بحسب ” العربية نت “.

فيما يرد الابن عليها ” أنت لن تتوقفي عن أن تكوني أمي دائمًا “، مضيفًا ” أنا سعيد لرؤية والدتي تعيش بجواري هنا، فهي تعرف كيف تهتم بي “.

وللسيدة آدا وزوجها هاري أربعة أبناء، توم، باربرا، مارجي وجانيت والأخيرة ماتت في سن الـ 13.

وقبل تقاعده كان توم يعمل رسامًا، وفي مجال الديكور وخدمات البناء، قبل أن يعيش وحده ومن ثم ينتقل للعيش مع والدته المسنة التي تكبره بـ 18 سنة.