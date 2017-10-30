بالفيديو| مسلحون يقتلون اثنين من مشجعى كرة قدم بالمكسيك

ماجد محمد(صدى):

أطلق 4 مسلحين، النار على متفرجين كانوا يحضرون، مباراة بكرة القدم للهواة، فى مدينة تشيلبانسينجو، بولاية جويريرو المكسيكية أمس الأحد.

وبحسب ما نقلته شبكة ” روسيا اليوم ” الإخبارية، عن وكالة ” تاس ” الروسية، أفاد بتفاصيل الواقعة، موقع محطة إذاعة ” نوتيسياس مفس ” على الإنترنت، حيث ذكر أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص توفى اثنان منهم لاحقا، فيما يحاول الأطباء إنقاذ الثالث، الذى وصفت حالته بالخطيرة جدا، بينما لم ترد بعد أية معلومات عن الأسباب المحتملة للحادث، ولا عن الأشخاص الذين يشتبه بتنفيذهم للجريمة.