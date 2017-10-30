بالفيديو.. سفير اليمن لدى موسكو يكشف خطورة الحوثي على الأمن العربي

فهمي محمد(صدى):

قال سفير اليمن الجديد لدى موسكو، أحمد الوحيشي، إن الانقلاب الحوثي و ” صالح ” ، يشكلان تهديد على الأمن القومي العربي بالكامل، وليس اليمن فقط، كما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب من خلال إطلالة اليمن على مضيق باب المندب الهام الذي تمر عبره 50٪ من حجم التجارة العالمية من خلال السفن التجارية وناقلات النفط.

وأضاف ” الوحيشي ” في مؤتمر صحفي عقد اليوم بموسكو، ان الميليشيات الانقلابية استفزت مشاعر أكثر من مليار ونصف من المسلمين في العالم بإطلاقها الصواريخ صوب مكة المكرمة، كما أن الانقلابيين ينفذون أجندة ومخططات إقليمية تسعى إلى استبدال الدولة بطائفة والجيش بميليشيات وهو ما يتعارض مع القانون الدولى.

وأشار إلى عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة بروسيا والتي توجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو مؤخرًا وشهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة.

