العثور على شاب مشنوقا في منزله

أبو ظبي(صدى):

أقدم شاب من جنسية خليجية يبلغ من العمر 16 عاما، على الانتحار شنقا بمنطقة السيوح بإمارة الشارقة.

وفتحت القيادة العامة بشرطة الشارقة التحقيق في وفاة الشاب الذي وُجد مشنوقًا في سقف غرفته داخل منزل ذويه بالمنطقة المذكورة.

وأفادت تقارير بنقل الشاب بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى القاسمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوفاة شاب في منزل ذويه في نحو الساعة الخامسة صباح اليوم.

وعليه انتقلت دوريات الشرطة وفرق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث وتبين وفاة شاب شنقًا في سقف غرفته بمنزل أسرته، وتم جمع الأدلة من موقع الحادث ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى القاسمي.

ولم تحدد التقارير جنسية الشاب، مكتفية بالقول إنه من جنسية خليجية، كما لم تكشف التحقيقات بعد ما إن كان الشاب أقدم على الانتحار، أم تعرض للقتل على يد آخرين.