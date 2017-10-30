بالصور.. كلب يأكل جثة صاحبه للبقاء على قيد الحياة

واشنطن(صدى):

كشفت أمريكية تٌدعى ” تيفاني فورتونا ” من نيوجيرسي ، عن سر خطير خاص بكلب تشيواوا عثرت عليه العام الماضي ، ما أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

وقالت السيدة عبر الفيسبوك ، إلى أن الكلب اضطر لتناول جسد مالكه السابق للبقاء على قيد الحياة بعد وفاته داخل المنزل لمدة أسبوعين قبل اكتشاف جسده ، مما جعل الكثيرين من المتابعين ينقسمون بين متعاطف معه وغير مؤيد له، حيث أشارت

اعتقد البعض أن السر الذي ستفصح به متعلقًا بطول ساقي الكلب بشكل غير معتاد إلا أن ما أعلنته كان أكثر بشاعة.