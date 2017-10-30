” إخوان اليمن ” يتآمرون على تعز بتسليم مواقعهم العسكرية للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

سلم حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن، مواقع عسكرية عدة جنوب غربي مدينة تعز لميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أن انسحبت منها في وقت سابق، بحسب ” سكاي نيوز عربية “.

وأفادت الصحيفة أنه تركزت عملية التسليم في جبل هان، الذي يطل على المنفذ الوحيد الرابط بين تعز وعدن والذي استعادته قوات الشرعية قبل أشهر.

وبالسيطرة على جبل هان يعيد الانقلابيون حصارهم على مدينة تعز من أربعة اتجاهات بعد ما كان من ثلاثة محاور.

ويشكو الجنود المحسوبون على قوات الشرعية من رفض قائد محور تعز المحسوب على تنظيم الإخوان العميد خالد فضل، تسليمهم ذخائر وأسلحة.