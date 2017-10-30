بالصور.. ” الوهيبي ” يزور المعلم ” العمر ” بعد أن قطع إجازته حرصًا على طلابه

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الإثنين معلم الصف الأول بابتدائية الندوة بحي الندوة الأستاذ رشيد بن علي العمر في مدرسته وبين طلابه والذي قطع إجازته المرضية واكتفى بأسبوع واحد فقط من إجازة شهر ونصف كانت معتمدة له بعد تعرضه لحادث مروري أثناء توجهه للعمل في صباح أول يوم دراسي.

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره للمعلم رشيد بن علي العمر مشيراً إلى أن الميدان التعليمي يفخر ويزخر بمثل هذه النماذج التي تقدم مصلحة الأبناء على مصلحتهم الشخصية وعلى صحتهم تقديراً واحتراماً للطلاب وللزملاء من المعلمين داعياً الله أن يجزي كل معلم خير الجزاء لما يقدمونه لأبنائنا من جهود وتضحيات.

حضر الزيارة مدير مكتب التعليم بقرطبة الأستاذ سهم الدعجاني وقائد المدرسة فهد السعدون.

من جانبه، عبّر المعلم رشيد العمر عن سعادته بزيارة المدير العام له في مدرسته وفي فصله وبين طلابه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بهذه الزيارة مؤكداً أنه لم يقم إلا بواجبه تجاه أبنائه طلاب الصف الأول الذين يحتاجون للرعاية والاهتمام من اليوم الأول مبيناً أنه قرر قطع الإجازة بعد أن قضى أسبوع الجبيرة بعد الحادث الذي تعرض له والعودة إلى ممارسة العمل وتدريس الطلاب خاصة أن طلاب الصف الأول يحتاجون للمتابعة والاهتمام بشكل يومي والتأخير والتعطيل قد يؤخرهم كثيراً في المقرر.

