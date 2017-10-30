بالصور.. تزويد لاندروفر ديسكفري سبورت ورانج روفر إيفوك 2018 بمحركات جديدة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت جاجوار لاندروفر عن عدد من التغييرات البسيطة التي أدخلتها علي موديلات ديسكفري سبورت وايفوك في أمريكا الشمالية حيث تقدم كلتا السيارتين كموديل 2018 هناك ومن بين أهم التغييرات في السيارة المحرك الجديد سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات Ingenium البنزين الذي يحل محل المحرك السابق GTDi.

وستتوفر السيارة بهذا المحرك في اصدارين بقوة 237 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر وبقوة 286 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وسوسيتوفر المحرك لموديلان لاندروفر ديسكفري سبورت ورانج روفر إيفوك. وقالت الشركة أن السيارة ايفوك بالمحرك 2 لتر بأعلي قوة يمكنها التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 6 ثواني مع سرعة قصوى 232 كمساعة بينما في ديسكفري سبورت فستبلغ 0.4 ثانية أبطأ.

وبجانب الاستفادة من المحرك الجديد فرانج روفر ايفوك 2018 تأتي بألوان جديدة ومرايا قياسية بتعتيم ذاتي في نسخة HSE وتطعيمات قماشية داكنة رياضية في كل النسخ عدا نسخة Landmark Edition وAutobiography كما توجد وصلة واي فاي اختيارية مطورة لنظم 4G مع مقصورة بألوان داخلية جديدة لنسخة SE Dynamic Convertible.

وشهدت نسخة 2018 من رانج روفر ايفوك اطلاق نسخة Landmark Edition لأول مرة التي تأتي بين نسختي SE Premium و HSE وستتوفر للنسخ بخمسة أبواب كما ستأتي بألوان خارجية متعددة مع لمسات خاصة وعجلات 19 بوصة. كما زودت هذه النسخة بجلد مثقب وتطريز مختلف وتبطين خاص وتطعيمات ألومنيوم ساتان مصقولة. كما زودت ديسكفري سبورت بتغييرات بسيطة كموديل 2018 مع تصميم أكثر شراسة وعجلات 20 بوصة في نسخ محددة وألوان جديدة ومقاعد جديدة وواي فاي 4G ومرايا جانبية بتعتيم ذاتي.

ويمكن الحصول على رانج روفر ايفوك 2018 بسعر يبدأ 41.800 دولار ولاندروفر ديسكفري سبورت بسعر 37.795 دولار .