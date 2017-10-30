بالفيديو.. مهارات طفل في السيطرة على الكرة تحقق 10 ملايين مشاهدة

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو، حقق عشرة ملايين مشاهدة في 48 ساعة.

تضمن المقطع لقطات مجمعة لطفل صغير وهو يستعرض مهاراته في السيطرة على الكرة بشكل مذهل قياسا بسنه الصغيرة.

ونجح الطفل في السيطرة على الكرة لمدة طويلة دون أن يرتكب أي خطأ على الرغم من أن الكرة تعتبر ثقيلة عليه نوعًا ما، كما أن حجم الكرة لا يتناسب مع حجم جسمه.

وقد تنبأ كثير ممن علّقوا على المقطع لهذا الطفل بأن يصبح خليفة لنجمي الكرة الحاليين، كريستيانو رونالدو وميسي، بسبب ما أظهره من مهارات فائقة تتجاوز بكثير سنه.