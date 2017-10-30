” التنمية العقارية ” يكشف مميزات ” التمويل المدعوم “

طلال الغامدي(صدى):

عدد صندوق التنمية العقارية، مميزات برنامج ” التمويل المدعوم ” ، الذي بدأ العمل به منذ فبراير من العام الجاري.

وأكد الصندوق أنه يحفز المستفيدين على الانتظام بالسداد، حتى يتمكنوا من الحصول على مبلغ الدعم الشهري، كما أنه عند تعثر المستفيد عن سداد القسط الشهري لجهة التمويل، فيتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت وليس نهائي، ويعاد مبلغ الدعم بأثر رجعي بعد سداد أي قسط من المتأخرات القائمة.

حالات توقف الدعم الشهري

– وفاة المستفيد أو عجزه الكلي حيث تسقط مديونية التمويل مع جهة التمويل

– قيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة

مميزات التمويل المدعوم

– مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل

– دعم بنسبة 100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل.

– دعم يتراوح ما بين 35% و100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14 ألف ريال

– الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%

– يحصل المستفيد على مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج

– يعفى المستفيد في حال الوفاة أو العجز الكلي من جهة التمويل ويسقط التمويل والدعم

– إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى

– إمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال

– تقليص فترة الانتظار الطويلة للحصول على البرنامج .