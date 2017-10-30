الصين تعفي اليمن من ديون تقدر بـ111 مليون دولار

فهمي محمد(صدى):

أعفت الصين اليمن من ديون مستحقة لبكين تقدر بسبعمائة وعشرين مليون يوان صيني، تعادل 111.8 مليون دولار أمريكي، بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمنى وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية الدكتور محمد السعدي، وعن الجانب الصيني سفيرها لدى اليمن تيان تشي .

وأعرب الوزير السعدي، عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لحكومة الصين على ما تقدمه من دعم متواصل لليمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان السفير الصيني قد سلم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في الثامن عشر من هذا الشهر، مذكرة تتضمن الموافقة النهائية للحكومة الصينية على إعفاء اليمن من الديون، بناءً على اتفاق وزيري خارجية البلدين أثناء لقائهما في الدوحة العام الماضي.