بالأرقام.. تعويضات ملاك عقارات مشروع الكدوة في مكة

نايف السالم(صدى):

قدرت تعويضات ملاك العقارات الواقعة ضمن مشروع الكدوة بين 5 و6 مليارات ريال، وفق ما قدرته الجهات المسؤولة بمكة.

وقررت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، استدعاء ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع؛ لتعويضهم حسب رغباتهم، إما عينيا وإما نقديًا بمقر شركة البلد الأمين على طريق مكة- جدة السريع.

ويشمل مشروع تطوير الكدوة 300 قطعة أرض بمساحة أكثر من مليون متر مربع وبارتفاعات مبان متفاوتة؛ حيث تعد منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات تشمل منشآت سكنية وتجارية وخدمية، مع التركيز بشكل متوازن على أهمية المرافق الفندقية والسكنية.