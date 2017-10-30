مبرمج يكشف: مستخدمو هواتف ” آيفون ” في خطر

نورة الشهري(صدى):

أكد المطور والمبرمج النمساوي فيليكس كروز بالدليل أن خصوصية مستخدمي هواتف ” آيفون ” في خطر بسبب الحماية الضعيفة للكاميرا، قائلا إن إمكانية تشغيل كاميرا أي هاتف من نوع آيفون ” ممكنة ” ، إذ يمكن الولوج إليها سرا دون علم صاحبها.

ووفق ما ذكره موقع ” ذي نيكست ويب ” ، فإن كروز نجح في تطوير تطبيق يمكن من تشغيل كاميرا الهاتف عند أي مستخدم والبدء بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو والحصول على هذه التسجيلات دون أن يتم إعلامه أو تنبيهه.

ولن يلاحظ المستخدم أي تغيير على هاتفه، حيث لن يتم إخباره لا بتنبيه ولا بضوء ولا بتغيير في شاشة الجهاز.

وذكر المبرمج النمساوي أن هذا التطبيق يثبت وجود ” ثغرة بالخصوصية يمكن أن يُساء استخدامها “.

وطالب شركة ” أبل ” بالعمل فورا على إغلاق الثغرة، منبها في الوقت نفسه المستخدمين من خطورة تشغيل كاميرات هواتفهم دون علمهم.

وبخصوص التدابير الاحترازية التي يمكن العمل بها إلى حين سد الثغرة، قال كروز إنه يمكن تغطية الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف بـ ” غطاء ” يمكن شراؤه من موقع أمازون بحوالي 10 دولارات.