” الشريف ” : الإعلام الرياضي في المملكة الأقوى والأهم على مستوى المنطقة

ماجد محمد(صدى):

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ورئيس لجنة الشباب في الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي فواز الشريف أن الإعلام الرياضي في السعودية يعد الأقوى والأهم على مستوى المنطقة، لكنه ظلّ يعاني طيلة السنوات الماضية افتقاده للمرجعية التي تسهم في تقويمه، ورسم حضوره واستراتيجيته كشريك مهم في النقد والبناء والإشهار، وتسليط الضوء للأحداث والمنجزات الرياضية.

وعبر الشريف عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لإطلاق اتحاد الإعلام الرياضي، وهي الأمنية التي طال انتظارها طويلاً، مشيدا باختيار الزميل رجاء الله السلمي وكيل الرئيس العام للإعلام كرئيس لهذا الاتحاد الوليد.