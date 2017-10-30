بالفيديو.. أشهر سيارات لاعبي كرة القدم

متابعات(صدى):

رصد أحد المهتمين بالسيارات في مقطع فيديو ، عدد من السيارات الخارقة إلى السيارات الفائقة وحتى السيارات العائلية فائقة السرعة، التي يهتم بها لاعبي كرة القدم في العالم، فمعظمهم لا يخجلوا من امتلاك بعض من أسرع وأغلى السيارات. ومع هذا في الاعتبار.

ولكن هناك الكثير من الأسماء التي أسقطت من اللائحة والكثير من نماذج السيارات كذلك، في مقطع الفيديو ، لذلك نحن لن نعتبر هذا حصر كامل لكل منهم، لأن هذا من شأنه أن يدمر الفيديو. وسوف نقول أن هنا أكبر النجوم، وأفضل السيارات ليكون الأمر أكثر عملية, ولدينا هنا نجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو والذي اشترى مؤخرا بوجاتي تشيرون، بعد أن قدم لنفسه فيرون جراند سبورت العام الماضي، بعد فوز البرتغال بالبطولة الأوروبية.

ثم لدينا لاعبين مثل ميسي، نيمار، إنيستا، غاريث بايل، زلاتان وهلم جرا. ولن تجد سيارة بأسعار معقولة يملكها هؤلاء النجوم على الرغم من أن = أودي Q7 قد تبدو خيارا أكثر شعبية للبعض.

