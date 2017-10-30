أرامكو السعودية تحدد سعر ” البروبان ” لشهر نوفمبر

طلال الغامدي(صدى):

قررت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، الإبقاء على سعر عقد البروبان معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال، لشهر نوفمبر دون تغيير (575 دولارًا للطن).

كما أبقت على سعر ” البوتان ” دون تغيير- أيضًا- (580 دولارًا للطن) في شحنات الشهر نفسه.

وارتفعت أسواق النفط، الإثنين 30 أكتوبر 2017، بعدما تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولارًا للبرميل في بداية التعامل بسبب قرار مرتقب لمنظمة أوبك (تمديد اتفاق خفض الإنتاج، المقرر انتهاؤه في مارس المقبل) وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل.

وفيما تجتمع أوبك رسميًا في فيينا بالنمسا في 30 نوفمبر، فقد اتفقت أوبك وروسيا و9 دول أخرى منتجة للنفط على خفض نحو 1.8 مليون برميل يوميًا للتخلص من تخمة في المعروض النفطي.