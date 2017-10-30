رجل بزي داعش يثير زعر في مجمع تجاري بأمريكا

واشنطن(صدى):

تنكر رجل بزي مسلحي داعش، وتجول في مجمع تجاري مزدحم في ولاية نبراسكا الأمريكية، لكنه دافع عن تصرفه الذي جاء بمناسبة الهالووين.

وارتدي الرجل لباسا أسود بالكامل وغطى وجهه، حاملا في يديه ما بدا أنه بندقية من طراز إم 16، وقال إن الحادث وقع مساء السبت.

وأثارت هذه الهيئة الخوف في قلوب رواد المجمع الذين اعتقدوا للوهلة الأولى أنه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت إحدى الأمهات” لقد كان المكان مزدحما. الأطفال في كل الأرجاء ” ، وأضافت ” أنه من المحتمل أن يحدث أي شيء لذلك من الأفضل أن نكون في أمان على أن نشعر بالحزن الشديد ” .

وسرعان ما أبلغ رجال الأمن في المول الشرطة التي حضرت على الفور، لكن الرجل الغامض كان قد اختفى واستغرق الأمر بعض الوقت قبل إلقاء القبض عليه.

وبعد ذلك، دافع الرجل عن موقفه قائلا إن البندقية لم تكن سوى لعبة وأن ملابسه ليست داعشية بل تقليد لأبطال فيلم ” The Town ” الذي يتحدث عن لصوص البنوك المرتدين لباس الراهبات.