صورة لزعيم إقليم كتالونيا تثير جدلا على مواقع التواصل

مدريد(صدى):

أثارت صورة نشرها زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي المقال كارلس بوتشيمون، على مواقع التواصل الاجتماعي، لفناء مقر الحكومة الإقليمية وسط برشلونة، جدلا واسعا.

وكتب معلقا على الصورة ” صباح الخير ” باللغة الكتالونية ورمز مبتسم، الكثيرين إلى تخمين أن بوتشيمون لا يزال داخل المبنى.

وتدير الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي، شؤون إقليم كتالونيا، بعد إقالة بوتشيمون وحكومته الإقليمية الجمعة، ردا على تصويت الحكومة الانفصالية على إعلان استقلال الإقليم شمال شرقي البلاد، ويقطنه 7 ملايين ونصف المليون نسمة.

وتسيطر حكومة راخوي بالفعل على الشرطة الإقليمية. كما حل رئيس الوزراء البرلمان الإقليمي، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر المقبل.

وتوقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأحد، أن تخسر الأحزاب المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المقررة في ديسمبر، رغم تقارب أعداد المصوتين من الجانبين.