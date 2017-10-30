كيف يجني نظام الطاقة 12 مليار دولار سنويا؟

عادل الحربي(صدى):

كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن إجراءات غصلاح أسعار الكهرباء، التي جاءت بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء، قد يدر دخلا 12 مليار دولار سنويا لصالح نظام الطاقة في المملكة.

وقالت الدراسة التي حملت عنوان ” إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة ” ، إن معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار كهرباء 2015 يبلغ 144 تيرا واط، وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة.

وتهدف الدراسة، التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، الى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار في الأسر منخفضة الدخل كـ ” حساب المواطن ” ، إضافة إلى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتسعى الدراسة إلى دعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفء للطاقة.

ووجدت الدراسة أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من 160 مليون طن سنوياً إلى أقل من 70 مليون طن سنوياً، مع زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجدّدة كالطاقة الشمسية، كما سيخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بنحو 11.47 مليار متر مكعب سنوياً من الممكن أن تستخدم في قطاعات أخرى، ويضيف قيمة على الاقتصاد الوطني.