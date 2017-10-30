بالفيديو| محام مصري: اغتصاب الفتاة المرتدية بنطلون واجب وطني
أثار المحامي المصري نبيه الوحش، موجة من الانتقادات وإثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرض على اغتصاب أي فتاة ترتدي بنطلونًا ممزقاً.
وأوضح المحامي خلال برنامج ” انفراد “على قناة العاصمة إن اغتصاب البنت التي ترتدي بنطلوناً فيه ثقوب واجب قومي والتحرش بها واجب وطني محملاً الفتيات مسؤولية انتشار ظاهرة التحرش في الشوارع.
وأدان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التصريحات مطالبين ” الوحش ” بالتراجع عن تلك التصريحات لخطورتها على استقرار وأمن المجتمع.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه
تحيا مصر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13816 ] نشر منذ 2 ساعتين
معاه حق لنها هي من دعت المتحرش لتحرش بها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21717 ] نشر منذ 2 ساعتين
تجيني وحده لابسه بنطلون مشدود
ولا برمودا
ومتعطره ومتزينه
وتبونها تسلم
هههههههااااااي😈😈😈
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 1 ساعة
😅😅😅
مشكلة اذا تحدث الرويبضة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15168 ] نشر منذ 1 ساعة
بناطيل ممزقه والله اشوفها في المولات واحمد الله ع نعمة العقل والا من يلبس ذيك 😣!!
رااايق[ عدد التعليقات: 2918 ] نشر منذ 1 ساعة
واجب قومي و واجب وطني .. هااااااع هههههههههه ..
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تحس أن للفول والطعمية .. لها تأثير مباشر ههههه
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5912 ] نشر منذ 59 دقيقة
نبيه الوحش معروف بقضاياه الجنسية والأخلاقية طبعا ماني مع كلامه