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بالفيديو| محام مصري: اغتصاب الفتاة المرتدية بنطلون واجب وطني

بالفيديو| محام مصري: اغتصاب الفتاة المرتدية بنطلون واجب وطني
القاهرة(صدى):

أثار المحامي المصري نبيه الوحش، موجة من الانتقادات وإثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرض على اغتصاب أي فتاة ترتدي بنطلونًا ممزقاً.

وأوضح المحامي خلال برنامج ” انفراد “على قناة العاصمة إن اغتصاب البنت التي ترتدي بنطلوناً فيه ثقوب واجب قومي والتحرش بها واجب وطني محملاً الفتيات مسؤولية انتشار ظاهرة التحرش في الشوارع.

وأدان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التصريحات مطالبين ” الوحش ” بالتراجع عن تلك التصريحات لخطورتها على استقرار وأمن المجتمع.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههه

تحيا مصر

[ عدد التعليقات: 13816 ] نشر منذ 2 ساعتين

معاه حق لنها هي من دعت المتحرش لتحرش بها

[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 1 ساعة

😅😅😅
مشكلة اذا تحدث الرويبضة

[ عدد التعليقات: 15168 ] نشر منذ 1 ساعة

بناطيل ممزقه والله اشوفها في المولات واحمد الله ع نعمة العقل والا من يلبس ذيك 😣!!

[ عدد التعليقات: 2918 ] نشر منذ 1 ساعة

واجب قومي و واجب وطني .. هااااااع هههههههههه ..
.
تحس أن للفول والطعمية .. لها تأثير مباشر ههههه

[ عدد التعليقات: 5912 ] نشر منذ 59 دقيقة

نبيه الوحش معروف بقضاياه الجنسية والأخلاقية طبعا ماني مع كلامه

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