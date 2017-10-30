بالفيديو| محام مصري: اغتصاب الفتاة المرتدية بنطلون واجب وطني

القاهرة(صدى):

أثار المحامي المصري نبيه الوحش، موجة من الانتقادات وإثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرض على اغتصاب أي فتاة ترتدي بنطلونًا ممزقاً.

وأوضح المحامي خلال برنامج ” انفراد “على قناة العاصمة إن اغتصاب البنت التي ترتدي بنطلوناً فيه ثقوب واجب قومي والتحرش بها واجب وطني محملاً الفتيات مسؤولية انتشار ظاهرة التحرش في الشوارع.

وأدان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التصريحات مطالبين ” الوحش ” بالتراجع عن تلك التصريحات لخطورتها على استقرار وأمن المجتمع.