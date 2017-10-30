بالفيديو.. أفعى سامة تلدغ خبير على الهواء
تعرّض خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي، للدغة صعبة من ” أفعى فلسطين ” السامة، خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء ، ما اسفر عن إصابته بالتسمم ونقله لإحدى المستشفيات الأردنية في حالة خطيرة .
وأكدت مصادر إعلامية أردنية ، تمكّن ” الراعي ” من النجاة من الموت جراء اللدغة؛ إثر إعطائه عدة جرعات مضادة لسمّ أفعى فلسطين القاتلة، زوّدها للمستشفى خبير الأفاعي الفلسطيني جمال العمواسي.
يُذكر أن أفعى فلسطين تتواجد في فلسطين وغرب سوريا، وشمال – غرب الأردن، يبلغ طولها 80 – 130 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع وجود خطوط ملتوية ذات لون غامق على كامل جسدها.
وتعتبر أفعى فلسطين من أشد أنواع الأفاعي سمية، حيث يمكن أن تؤدي لدغتها إلى بتر العضو المصاب أو الوفاة، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص قبل نحو عام.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uODHfKLQ4jM
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 12 دقيقة
ليته فارق ومات
حد قالك تحط افعى سامه على رقبتك😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 11 دقيقة
قال خبير أفاعي😂😂
حب الشهرة والظهور فقنوات التلفاز
بتقتل اصحابها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 3 دقائق
الحمد لله على السلامه ,,
,, ابعد عن الهوام واقتلها لاتعلقها برقبتك ,,