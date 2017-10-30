بالفيديو.. أفعى سامة تلدغ خبير على الهواء

عمان(صدى):

تعرّض خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي، للدغة صعبة من ” أفعى فلسطين ” السامة، خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء ، ما اسفر عن إصابته بالتسمم ونقله لإحدى المستشفيات الأردنية في حالة خطيرة .

وأكدت مصادر إعلامية أردنية ، تمكّن ” الراعي ” من النجاة من الموت جراء اللدغة؛ إثر إعطائه عدة جرعات مضادة لسمّ أفعى فلسطين القاتلة، زوّدها للمستشفى خبير الأفاعي الفلسطيني جمال العمواسي.

يُذكر أن أفعى فلسطين تتواجد في فلسطين وغرب سوريا، وشمال – غرب الأردن، يبلغ طولها 80 – 130 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع وجود خطوط ملتوية ذات لون غامق على كامل جسدها.

وتعتبر أفعى فلسطين من أشد أنواع الأفاعي سمية، حيث يمكن أن تؤدي لدغتها إلى بتر العضو المصاب أو الوفاة، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص قبل نحو عام.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uODHfKLQ4jM