انخفاض الذهب قبل اجتماعات 3 بنوك

واشنطن(صدى):

انخفض الذهب الاثنين مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبل اجتماعات ثلاث بنوك مركزية كبري، وسط ترقب لتعيين الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتترقب السوق دلائل من اجتماعات لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الأمريكي وبنكي إنجلترا اليابان المركزيين الأسبوع الجاري.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1269.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش.

وفقد الذهب الأميركي في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة ليصل إلى 1270.10 دولار للأوقية.

ومن بين العملات النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.7 في المئة إلى 16.72 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 912.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 969.22 دولار للأوقية.