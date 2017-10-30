بالصور.. تحديثات محدودة للكزس LS F Sport من أجل معرض SEMA

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لكزس مؤخرا عن خطط لإدخال اثنين من نماذجها LC المستوحاة من النمر الأسود في معرض سيما SEMA والآن أكدت شركة صناعة السيارات خطط لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المركبات الأخرى كذلك. التي تشمل LS F Sport موديل 2018 المقدمة من قبل جوردون تينج و بيوند ماركتينج. ووصفت السيارة بأنها أقل حجمها وعرضاً مع طلاء مطفي أبيض، ونظام تعليق هوائي مطور وعجلات HRE قياس 22 بوصة مع إطارات بيريللي P-Zero.

وقد تعاونت جوردون تينج وبيوند ماركتينج كذلك لتقديم LC 500 فريدة من نوعها التي تتمتع بباقة خارجية Artisan Spirits والجلود الساتان كارين الحمراء كما قام الفريق بتركيب مجموعة من المكابح الكبيرة من بريمبو، وجناح خلفي من ألياف الكربون، وتعليق KW مع نظام رفع هيدروليكي. وتشمل أبرز النقاط الأخرى مقاعد سباركو من ألياف الكربون وعجلات 22 بوصة مع إطارات بيريلي P-Zero.

وسوف تنضم لهذه السيارات LC 500 أخرى تم عرضها في المعرض العام الماضي والتي لديها مقصورة داخلية مخصصة مع مقاعد من ألياف الكربون، فضلا عن الباقة الخارجية الرياضية التي تضم المشتت الأمامي، والمشتت الخلفي، والاسبويلر الخلفي. كما تحتوي أيضا على فرامل بريمبو، تعليق KW، وعجلات HRE 22 بوصة.

وإلى جانب النماذج المذكورة أعلاه، سوف تظهر لكزس سيارة سباقات هي RC F GT3 التي لديها محرك 5.0 لتر V8 بقوة أكثر من 500 حصان.