بالصور.. إغلاق مجمع طبي وأقسام نساء في أشهر مستشفيات الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفقد فريق رقابي تابع لصحة الطائف، أحد المجمعات الطبية، وأقسام النساء والولادة في أحد أشهر مستشفيات الطائف الخاصة، شمال الحوية على خلفية ملاحظات سابقة استوجبت إغلاقه بالكامل تحفظياً للسلامة.

واكتشف الفريق قصورا في تقديم الخدمات، وعدم وجود تجهيزات طبية كافية في عدد من الأقسام، إلى جانب عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة لعدد من الأطباء والفنيين؛ وعليه أصدر أمر بإغلاقه تحفظياً لسلامة الجميع.

وأغلقت الصحة أيضاً أقسام النساء وحديثي الولادة في أحد أشهر المستشفيات الكبرى بالطائف، بعد توجيه عدد من الملاحظات سابقاً لتفاديها دون جدوى.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود طبيب متخصص حديثي ولادة، وعدم وجود أخصائية نساء وولادة داخل كشك الولادة، وعدم وجود قابلات وأدوية طوارئ وأجهزة قياس نبض الجنين، إلى جانب جهل الطاقم التمريضي بدورهم داخل كشك الولادة، وعدم تدريبهم للتعامل الصحيح مع الحالات الطارئة والمتعثرة، إلى جانب جهل طواقم كشك الولادة بتصنيف حالات الولادة الحرجة عن غيرها من الحالات.

