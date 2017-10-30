حفل تتويج ملكة جمال القطط في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت مصر أمس الأحد إقامة مسابقة خاصة لاختيار ملك جمال القطط، شاركت فيها عشرات الفتيات، فيما بلغ سعر القط المشارك قرابة 16 ألف جنيه مصري.

وقالت إحدى منظمات حفل تتويج ملك جمال القطط، وتدعى ” هبة ربيع ” إنها واحدة من مجموعة فتيات قررن إقامة أول ” CAT SHOW ” في مصر، وأنهن واجهن عدة صعوبات لكون فكرة الاهتمام بالقطط وإقامة مسابقات خاصة بها غير دارجة في مصر.

وأوضحت هبة أنه هناك معايير لأختيار القط للفوز بلقب ملك جمال القطط، ويأتي في مقدمتها أن يكون رأسه كبيراً ودائرياً، مع التمتع بأذن صغيرة والمحافظة على ظهور القط بجسم متوسط ليس بالكبير ولا الصغير، على أن تكون أطرافه صغيرة، وأسنانه مستقيمة وشعره طويل، ولم يسبق للقط الزواج قبل الاشتراك في المسابقة.

وأشارت هبة إلى أن متوسط أسعار هذة القطط في الخارج يتراوح من 1000 إلى 3000 دولار إضافة إلى تكاليف الشحن والجمارك، أي ما يقارب 16 ألف جنيه، أما تكلفة رعايتها في الشهر فلا تقل عن 500 جنيه، ولهذا فالجائزة للفائز باللقب هي مجموعة من الأطعمة الخاصة بالقطط إضافة إلى بعض الكؤوس والورود كجائزة معنوية.