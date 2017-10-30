الأمير متعب بن عبدالله يقلد كبير المستشارين البريطانيين وسام الملك عبدالعزيز

طلال الغامدي(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبة بالوزارة اليوم، كبير المستشارين البريطانيين بوزارة الحرس الوطني العميد ركن هيو بلاكمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه له بمناسبة انتهاء فترة عمله بالوزارة، معبراً عن شكره له على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.