بالفيديو.. مسن عراقي يبحث عن الزوجة الـ 14

بغداد(صدى):

نشرت رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع وثق رجل عراقي كشف عن زواجه 13 مرة، مؤكداً سعيه للزواج للمرة الـ14 .

وأوضح ناجي سليمان العيساوي، (69 عاماً) إنه يسعى دائماً أن ” يُكمل دينه ” من خلال الزواج بـ ” 4 ” زوجات في آن واحد.

وقال العيساوي أنه ” تزوج من امرأتين ” وبمجرد نشوب خلاف مع إحداهما أتزوج من أخرى و استمرذلك حتى أصبح العدد أربع نساء و كلما تنقص لدي امرأة، سواء تتوفى أو أطلقها بسبب خلافات، أتزوج بأخرى بحيث يبقى عدد النساء لدي 4 .

وأشار العيساوي إلى أنه ينسى أسماء أبناءه لأن لديه 40 ابناً (أولاد وبنات)، وكثيراً ما يلجأ لمخاطبتهم بتسلسل أمهاتهم مثلاً ابن (الزوجة) الخامسة أو الثامنة .