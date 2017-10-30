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بالفيديو.. مسن عراقي يبحث عن الزوجة الـ 14

بالفيديو.. مسن عراقي يبحث عن الزوجة الـ 14
بغداد(صدى):

نشرت رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع وثق رجل عراقي كشف عن زواجه 13 مرة، مؤكداً سعيه للزواج للمرة الـ14 .

وأوضح ناجي سليمان العيساوي، (69 عاماً) إنه يسعى دائماً أن ” يُكمل دينه ” من خلال الزواج بـ ” 4 ” زوجات في آن واحد.

وقال العيساوي أنه ” تزوج من امرأتين ” وبمجرد نشوب خلاف مع إحداهما أتزوج من أخرى و استمرذلك حتى أصبح العدد أربع نساء و كلما تنقص لدي امرأة، سواء تتوفى أو أطلقها بسبب خلافات، أتزوج بأخرى بحيث يبقى عدد النساء لدي 4 .

وأشار العيساوي إلى أنه ينسى أسماء أبناءه لأن لديه 40 ابناً (أولاد وبنات)، وكثيراً ما يلجأ لمخاطبتهم بتسلسل أمهاتهم مثلاً ابن (الزوجة) الخامسة أو الثامنة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 21 دقيقة

مافيها شي الرجل مايعيبه شي
لو صار فاالسبعين
يظل رجل
ودام معداتك سليمة
تزوج واستمتع باالحلال
آركب التلفريك وربك يغنيك
ولا تعود نفسك ع الكسل🤗🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يخلي لك اولادك ويبارك فيهم ,, آمين ,,

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