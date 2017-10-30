أخصائية توضح أهم الفترات في العلاقات العاطفية

أماني الغامدي(صدى):

أكدت أخصائية أجتماعية ، ان فترة الخطوبة والتعارف من أهم الفترات في العلاقات العاطفية، ويمكنك خلالها وضع خطبيك تحت الاختبار؛ حتى تعرفي علاقته بالبخل والكرم.

وإليكِ بعض المواقف التي يمكنك من خلالها معرفة إذا ما كان خطيبك بخيلاً، كالتالي:

1. تعمَّدي الاحتفاظ بحقك في اختيار الأماكن التي تلتقون بها، واختاري بين مرة وأخرى مطعماً أو مقهىً فاخراً، واطلبي الأغلى من قائمة المأكولات، ولاحظي ردَّ فعله عند رؤية الفاتورة… ” لو أحس بصدمة وظهر عليه الخوف فهو بخيل ” .

2. قولي له إنك ذاهبة لحضور حفل عيد ميلاد أقرب صديقاتك، وتريدينه معك لاختيار هدية قيّمة، إذا بادر باختيار هدية غالية الثمن، وأصرّ على دفع ثمنها، إذن فهو كريم يتمتع بالذوق الاجتماعي، وإذا تهرّب من دون سبب مقْنع فهو بخيل وحريص.

3. تحدثي معه بشغف عن أسعار الملابس التي ترغبين في شرائها، إذا اتهمك بالإسراف والبذخ فهو غير متابع للأسعار المنتشرة في الأسواق، والتغيرات الاقتصادية الجديدة، ويتجنب شراء الملابس الجيدة في مقابل توفير الأموال.

4.اصطحبيه معك في أثناء شراء بعض احتياجاتك، وقولي له في أثناء دفع الفاتورة إنك أضعتِ محفظتك وليس لديكِ المال الكافي للدفع، إذا لم يبادر بالدفع وفضَّل أن تتركي الأشياء في المتجر حتى تعودي مرة أخرى بأموالك- فهو بخيل ولا يفهم في الذوق.

5. كانت السينما قديماً من الأماكن الرخيصة التي يذهب إليها الأحبة للاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة.

ولكن في وقتنا الحالي، أصبحت تكلفة السينما وأسعار الفشار والحلوى تحتاج إلى ميزانية خاصة، فإذا تهرَّب منك ولم يرغب في الذهاب إلى السينما، فهو بخيل يفتقد متعة الحياة والاستمتاع.

6. ” البقشيش ” ، وهو المبلغ الزهيد الذي يتركه الزبون للعامل في المقهى، إذا تهرب من دفعه كل مرة تخرجون فيها معاً، وتعامل مع الموقف بتجاهل، فاعلمي جيداً أنه بخيل ويفكر في تفاصيل كل ما يقوم بصرفه.