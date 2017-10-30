مدير شرطة تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني حيث تأتي هذه الزيارة في إطار رفع مستوى التعاون والتأكيد على تكاملية العمل وزيادة التنسيق بين الجهتين.

كما تم خلال الزيارة مناقشة القضايا والمواضيع المشتركة وتذليل كافة المعوقات التي تسهم في سرعة الإجراءات وتطبيق الانظمة والتعليمات لما فيه تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمـواطن والمقيم.

ورحب سعادة مدير الشرطة بهذه الزيارة مثمناً جهود منسوبي فرع رئاسة، الهيئة بالمنطقة وما يقومون به من تعاون مع الشرطة في خدمة الصالح العام والله الموفق.